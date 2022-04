Jennifer Lopez con l'anello di fidanzamento che ha un valore da capogiro (e un significato nascosto)

Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sul serio e si sposano. A distanza di vent’anni dalla loro prima relazione, la coppia ha deciso di suggellare con le nozze il legame rinsaldato negli ultimi mesi e, in barba a chi sosteneva si trattasse solo di una trovata pubblicitaria, ecco arrivare il simbolo di un amore prezioso almeno quanto la pietra che lo rappresenta.

In un video condiviso nella sua newsletter On the JLo, la cantante ha mostrato l'anello di fidanzamento donatole dal promesso sposo: un raro diamante verde da 8,5 carati che, a detta di un esperto, vale davvero una fortuna. "Se questo è davvero un diamante verde, allora sono sbalordito" è stato il commento rilasciato a Page Six da Mike Fried, Ceo di Diamond Pro, che ha aggiunto: "Un diamante verde di quelle dimensioni è incredibilmente raro e farebbe impallidire il valore del loro precedente anello di fidanzamento. Valuterei l’anello ben oltre i 5 milioni di dollari e potrebbe valere più di 10 milioni di dollari".

Il riferimento è al gioiello che l'attore regalò alla compagna nel novembre 2002, durante il loro primo fidanzamento. Allora si trattò di un anello con diamante rosa da 6,1 carati (si dice del valore di 1.2 milioni di dollari) che la cantante allora definì come "la cosa più magnifica che abbia mai visto". C'è solo da immaginare, dunque, quanto possa essere rimasta allibita davanti al nuovo regalo del generoso Ben...

Il significato dell'anello di fidanzamento

L'amore, certo, come pure la promessa che (stavolta) sia davvero per sempre sono i messaggi racchiusi nella preziosissima gemma messa al dito di Jennifer Lopez da Ben Affleck, ma non solo. Un significato molto profondo, infatti, sarebbe sotteso al colore della pietra che per JLo è un assoluto porta fortuna. Nelle newsletter precedenti, infatti, la popstar aveva dichiarato che in molti momenti nella sua vita sono successe cose incredibili quando indossava il verde (come l'iconico il Jungle dress Versace che la rese protagonista dei Grammy Awards del 2000 all’esordio della sua carriera), stavolta ancor più simbolo della speranza di un amore eterno.