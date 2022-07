Salute mentale, J.Lo rivela: "A vent'anni avevo attacchi di panico per il troppo lavoro"

Jennifer Lopez torna a puntare l'attenzione su uno dei temi più discussi del momento: la salute mentale. La diva americana ha, infatti, svelato, attraverso la sua newsletter On the JLo, qualche aspetto inedito sul suo passato raccontando di quando, a soli vent'anni, ha iniziato ad avere attacchi di panico per il troppo lavoro (e le poche ore di sonno) al punto da sentirsi come se fosse letteralmente "paralizzata".

Dopo il suo ritorno di fiamma con Ben Affleck e il coming out di sua figlia Emme come non binaria, Jennifer Lopez torna al centro dell'attenzione per le sue rivelazioni sul suo burnout da eccessivo lavoro, sindrome sempre più frequente al giorno d'oggi ma molto pericolosa per la salute, e quegli attacchi di panico che ha iniziato ad avere da giovanissima quando, a causa dei continui impegni lavorativi e delle poche ore di sonno (dalle 3 alle 5 per notte) ha iniziato ad avere crisi che le provocavano un vero e proprio "blocco" fisico e mentale.

La cantante di Jenny from the Block, inoltre, ha rivelato che prima del crollo, si sentiva "invincibile" ed è stato proprio questo voler dimostrare di farcela ad ogni costo, senza riposarsi mai, a portarla al punto di rottura.

"C'è stato un periodo della mia vita in cui ero sul set di un film tutto il giorno poi di notte andavo in studio e nei fine settimana viaggiavo e giravo i videoclip delle mie canzoni" - ha svelato la popstar - "Pensavo di essere invincibile finché un giorno lo stress accumlato e le notti insonni mi hanno sopraffatta lasciandomi fisicamente "paralizzata". Mi sono spaventata molto ma oggi so che era un tipico attacco di panico da stanchezza eccessiva, all'epoca, però, non sapevo cosa fosse".

La Lopez ha poi raccontato che si sentisse "pazza" per quei sintomi che si sentiva di avere ma a cui all'epoca non veniva data molta importanza finché un medico non la tranquillizò dicendole che aveva subito un attacco di panico da burnout. Il dottore, inoltre, le consigliò di dormire di più, allenarsi con costanza ed eliminare la caffeina se avrebbe voluto continuare a lavorare così tanto.

"Solo oggi mi rendo conto di quelle che sarebbero potute essere le conseguenze se avessi continuato a ignorare i segnali del mio corpo e della mia mente" ha aggiunto poi l'attrice che oggi, a 52 anni, non ha più intenzione di commettere gli stessi errori del passato e vuole lanciare un messaggio importanti a tutti i suoi fan, di prendersi più cura di se stessi e della propria salute mentale.