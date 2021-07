Sono tornati i Bennifer: la foto ufficiale per i 52 anni di Jennifer Lopez | FOTO

I Bennifer sono usciti allo scoperto e i fan sono in visibilio

Era ufficiale anche se nè Jlo nè Ben Affleck lo avevano ancora ufficializzato. I paparazzi, i giornali di tutto il mondo - di gossip e non - e i fan erano andati in visibilio quando i due erano stati paparazzati per la prima volta di nuovo insieme.

Dopo quasi vent'anni, figli, varie storie d'amore, successi internazionali la coppia dei Bennifer is back together.

La prima foto ufficiale di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Dovevamo aspettare il compleanno di JLo per vederli insieme in uno scatto ufficiale. Bella più che mai, Jennifer sfoggia un bellissimo bikini a bordo di uno yacht, lì ha deciso di festeggiare i suoi 52 anni e con chi? con il suo Ben.

Dopo una serie di foto che mostrano la cantante con cappello e copricostume ecco la foto che non ti aspetti: un bacio dolce ma appassionato tra i due. I fan della coppia hanno apprezzato tanto che i mi piace sono ben 5.521.058.

La coppia era stata paparazzata in un lussuoso ristorante di Malibù, in California, dove la famiglia Lopez festeggiava il 50esimo compleanno di Lynda, la sorella minore della popstar. Presenti anche i piccoli Max ed Emme, i figli nati dal legame tra la cantante e l’ex marito Marc Anthony.

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fidanzati nel 2002. Una storia intensa la loro che pareva essere ad un passo dalle nozze annunciate come prossime, ma poi annullate con contestuale addio nel 2004. L’attore ha poi sposato la ex moglie Jennifer Garner, mentre al popstar Jennifer, dopo la relazione con l’ex marito Marc Anthony, ha avuto altre storie tra cui quella più recente con Alex Rodriguez. Ora però l’inatteso colpo di scena che ritrova così la coppia a distanza di quasi vent’anni.