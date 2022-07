Le foto e i video delle nozze a sorpresa di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. La notizia del coronamento di un amore rinato a distanza di 17 anni dalla fine del loro primo fidanzamento, è trapelata nelle scorse ore per poi essere confermata dalla popstar con una newsletter pubblicata sul suo sito ufficiale.

"Ce l'abbiamo fatta. L'amore è bellissimo. L'amore è gentile. E si scopre che l'amore è paziente. Paziente da vent'anni" ha scritto JLo ricordando l'inizio della relazione con l'attore nel lontano 2002. "Era esattamente quello che volevamo" ha raccontato ancora indugiando sui dettagli delle nozze: "Ieri sera siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per la licenza insieme ad altre quattro coppie, venendo tutti dallo stesso viaggio verso la capitale del matrimonio. Volevamo tutti la stessa cosa, che il mondo ci riconoscesse come partner e dichiarasse il nostro amore attraverso l’antico e quasi universale simbolo del matrimonio".

Poi il pensiero verso i loro cinque figli, che secondo TMZ sarebbero stati i loro testimoni di nozze, con cui gioire per la costruzione di una nuova famiglia: "Siamo così grati di essere circondati da tanto amore. Abbiamo una nuova meravigliosa famiglia di cinque fantastici bambini e una vita che non abbiamo mai avuto più motivo di aspettare con impazienza".

Le foto e i video delle nozze

Le parole così piene di emozione non potevano che essere supportate anche da foto e video del giorno delle nozze di Ben Affleck e Jennifer Lopez. A cominciare da quella che su Instagram ha mostrato Jennifer Lopez sfoggiare la fede al dito appena sveglia in uno scatto tra le lenzuola. Poi, in alcuni video social, si vedono i due promessi sposi provare gli abiti per il matrimonio a pochi minuti dal fatidico sì che ha fatto balzare in tendenza social il nome degli sposi finalmente marito e moglie.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fidanzati nel 2002. Una storia intensa la loro che pareva essere ad un passo dalle nozze annunciate come prossime, ma poi annullate con contestuale addio. In questi anni entrambi hanno portato avanti le loro vite sentimentali. Lei si è sposata per tre volte: la prima con Ojani Noa a cui è rimasta sposata per un anno, dal 1997 al 1998, poi con Chris Judd, andato avanti dal 2001 al 2003 e, infine, con Marc Anthony. Beln Affleck, invece, si è invece sposato solo una volta con Jennifer Garner da cui ha avuto tre figlie. La coppia ha divorziato nel 2018.