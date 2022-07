Jennifer Lopez, i motivi delle nozze lampo con Ben Affleck: "Aveva paura che lui cambiasse idea"

Continuano i rumors sul matrimonio del momento, quello tra Jennifer Lopez e il suo "vecchio" amore Ben Affleck celebrato a Las Vegas il 16 luglio. Dopo la notizia inaspettata delle nozze lampo tra la popstar e l'attore, arrivano voci sul fatto che a voler "accelerare" l'ufficializzazione di questa unione sia stata proprio la Lopez per una sua grande paura: che lui cambiasse idea. A svelare questa indiscrezione è stato il magazine americano Page Six che ha reso noto il timore della cantante di Jenny fron the Block di un possibile ripensamento di lui, che l'ha spinta a sposarsi il più velocemente possibile.

"Lei era pronta a sposarsi la notte stessa della proposta di Ben" ha rivelato la fonte vicina alla Lopez al giornale di gossip americano aggiungendo che l'ex moglie di Marc Anthony "voleva "bloccare" Ben Affleck per evitare che ci fosse anche la minima possibilità che lui potesse cambiare idea e ripensarci".

Il ritorno di fiamma tra i due è avvenuto solo un annetto fa e, se la Lopez non ha mai avuto un dubbio sui suoi sentimenti per Ben possiamo dire che non era del tutto sicura di quello che lui provasse per lei e, soprattutto, della sua volontà di convolare a nozze con la Lopez. Anche se lui, come rivela il giornale americano, avrebbe rivelato il suo piano di sposarsi "in velocità" con la Lopez all'ex, Jennifer Garner qualche giorno prima pianificando tutto all'ultimo minuto, preso dalla foga del momento.

Intanto, due dei figli di Jennifer Lopez e Ben Affleck, Emme (figlia 14enne di Jennifer) e Seraphina (figlia 13enne di Ben) li hanno raggiunti subito per dei festeggiamenti privati su un Jet tra bibite e pizza. La figlia più grande di Ben, Violet, non è andata perché fedele e legatissima a sua madre Jennifer Garner. Ma la festa non finisce qui, i Bennifer, infatti, hanno programma una mega festa in Georgia, nella tenuta di lui dove i due dovvano sposarsi vent'anni fa e, per ora, non è in programma, per i neosposini, nessun viaggio di nozze.