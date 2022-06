"Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in gran segreto"

Matrimonio lontano da ogni clamore per Jennifer Lopez e Ben Affleck. Stando alle notizie che in queste ore stanno circolando sui media stranieri, la popstar 52enne e l'attore di tre anni più giovane si sarebbero sposati con una cerimonia segreta a meno di un anno dal loro sorprendente ritorno di fiamma.

Contrariamente a come hanno vissuto il loro primo fidanzamento, sempre sotto ai riflettori e al centro delle cronache rosa, stavolta i Bennifer avrebbero scelto di coronare il loro rapporto lontano da ogni annuncio, facendo firmare agli invitati e a tutti i presenti alla blindatissima cerimonia un accordo di riservatezza, ma senza prestare attenzione a un piccolo dettaglio che avrebbe poi dato origine alla fuga di notizie. Come riporta il sito Marca, infatti, il luogo del matrimonio era il Ritz-Reynolds Hotel sul lago Oconee, in Georgia, e proprio i vicini dell'hotel avrebbero segnalato l'evento su cui, però, almeno per ora non esistono foto in grado di testimoniare l'avvenuta cerimonia. Forse perché la coppia ha venduto l'esclusiva a qualche magazine? Chissà.

In attesa di conferme o smentite, la certezza è che Lopez e Afleck da tempo non nascondono più i loro sentimenti, rappresentati anche da un anello favoloso che lei ha sfoggiato come simbolo di un legame che ora avrebbe avuto la sua consacrazione.

La storia d'amore di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fidanzati nel 2002. Una storia intensa la loro che pareva essere ad un passo dalle nozze annunciate come prossime, ma poi annullate con contestuale addio. In questi anni entrambi hanno portato avanti le loro vite sentimentali. Lei si è sposata per tre volte: la prima con Ojani Noa a cui è rimasta sposata per un anno, dal 1997 al 1998, poi con Chris Judd, andato avanti dal 2001 al 2003 e, infine, con Marc Anthony. Beln Affleck, invece, si è invece sposato solo una volta con Jennifer Garner da cui ha avuto tre figlie. La coppia ha divorziato nel 2018.