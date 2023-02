Jennifer Lopez e Ben Affleck, tatuaggio abbinato per San Valentino: "Impegnarsi in amore è sexy"

C'è chi festeggia il San Valentino con cenette romantiche, chi con mazzi di rose rosse, chi ancora regalando un gioiello o scrivendo una dedica d'amore. E poi c'è Jennifer Lopez che preferisce fare le cose in grande e per il giorno degli innamorati ha deciso di farsi un tatuaggio. Non uno qualunque ovviamente ma un tatuaggio di coppia insieme a suo marito Ben Affleck, un segno indelebile sulla pelle che simboleggi l'eternità del loro amore.

Un colpo di testa penserebbero i più ma per J.Lo è solo un atto d'amore, anzi, un impegno come ci ha tenuto a specificare su Instagram dove ha scritto che "impegnarsi in amore è sexy" e quello di farsi un tatuaggio insieme al suo Ben è proprio un segno di quanto voglia fare sul serio con questo matrimonio.

Di che tatuaggio si tratta? Un simbolo dell'infinito (e qui Jennifer poteva essere un po' più originale) fatto sotto il seno per lei con dentro la scritta "My infinite". E Ben, invece, ha ripreso lo stesso tema ma con una piccola variazione. Il suo tatuaggio, infatti, rappresenta due frecce che si incrociano e le iniziali J e B.

Un segno sulla pelle di un amore che i due hanno ritrovato dopo 20 anni, dopo figli fatti con altri, dopo matrimoni finiti male e una carriera che li ha portati lontano. Oggi, a 50 anni passati, i due si sono ritrovati e sembra non abbiano alcuna intenzione di perdersi.