Jennifer Lopez: "Ben Affleck è il migliore papà al mondo" ma c'è chi la critica

Che Jennifer Lopez sia innamoratissima del suo Ben Affleck è più che evidente, ormai da diverso tempo, ma la popstar americana ci ha tenuto a specificarlo, ancora una volta. In occasione del Father's Day, la festa del papà che, negli Stati Uniti, si festeggia la terza domenica di giugno, J.Lo ha fatto una dolcissima dedica al suo fidanzato/marito (secondo le indiscrezioni sul loro matrimonio segreto) che ha definito il papà migliore al mondo per i suoi due figli Emme, che ha appena annunciato di essere non binaria, e Max oltre che per i suoi figli biologici avuti con l'ex moglie Jennifer Garner.

«Buona festa del papà al papà più premuroso, amorevole, affettuoso, coerente e altruista di sempre. #HappyFathersDay amore mio» ha scritto la Lopez pubblicando immagini della sua vita privata con l'attore tra baci appassionati, abbacci affettuosi e una quotidianità fatta di figli, red carpet e tanto amore.

«Questo è il periodo più bello della mia vita, adoro la mia carriera ma per me, oggi, niente è più soddisfacente del riuscire a costuire una famiglia con qualcuno che amo alla follia e che si dedica alla famiglia con la miglior cura possibile. Mi sento estremamente fortunata» non ha paura di dire Jennifer, con la voce spezzata dall'emozione ma, sul web, c'è anche chi la critica.

Non solo fan ma anche critiche per i Bennifer

Tra i vari commenti al post, infatti, c'è chi accusa Jenny from the Block di aver detto le stesse parole al suo ex fidanzato Alex, tempo fa o ancora chi afferma "ma quante volte ho sentito queste parole? Senza offesa". E poi, c'è chi sottolinea che la dedica a Ben Affleck nel giorno della festa del papà sarebbe poco carina e non rispettosa del suo ex marito, Marc Anthony, il "vero" papà dei suoi figli e l'uomo che l'ha resa effettivamente mamma ma di cui non viene fatto nessun cenno.