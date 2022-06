Jennifer Lopez, la figlia Emme è non binaria. L'annuncio in pubblico con l'uso del pronome "they"

Le figlia di Jennifer Lopez, Emme si identifica come persona non binaria. L'ha fatto sapere al pubblico la stessa Lopez durante un evento di gala a Los Angeles. J.Lo, infatti, nel pieno del suo show, in occasione del Dodgers Foundation Blue Diamond Gala, ha chiamato sul palco la sua Emme, avuta quattordici anni fa dal matrimonio con Marc Anthony, per un dolcissimo duetto mamma/figlia e, per presentare al pubblico la giovane cantante, e a detta sua, la sua partner canora preferita di sempre, ha usato il pronome neutro "they", usato, in lingua inglese, per riferirsi a chi non si identifica nel tradizionale binarismo di genere maschile/femminile.

"L'ultima volta che abbiamo cantato insieme - ha detto J.Lo al pubblico riferendosi al suo Halftime Show in occasione del Super Bowl - lo abbiamo fatto in un grande stadio come questo ed è da quella volta che le chiedo (I asked "them") di cantare con me, ma non ha voluto. Questa, però, è un'occasione davvero speciale"

Inoltre, la lopez ha sottolineato che Emme, è davvero molto impegnata ("they" are very, very busy) e costosa, sottolineando il fatto che la deve pagare quando si esibisce con lei.

In tanti, non hanno potuto non notare l'uso del pronome neutro da parte della cantante e dedurre, dalle sue parole, che Emme Maribel Muñiz sarebbe non binaria.