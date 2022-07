Jennifer Lopez a Capri, i camerieri le cantano "That's Amore" e il video diventa virale

Quando arriva Jennifer Lopez tutto si ferma. È proprio quello che è accaduto ieri sera a Capri quando la popstar americana ha fatto ingresso in un ristorante del posto e lo staff l'ha subito circondata per dedicarle una canzone. Jennifer Lopez, infatti, è attualmente sull'isola campana per un evento speciale che l'ha vista madrina, un concerto benefico di Unicef e del brand di lusso LuisaViaRoma svoltosi ieri sera, per un ristretto pubblico, alla Certosa di San Giacomo. Da quando è approdata sull'isola di Capri, Jennifer non ha fatto altro che parlare di sé e attirare l'attenzione di tutti con il suo fascino intramontabile, i suoi outfit impeccabili e la sua incredibile bellezza e proprio ieri sera, prima del concerto, la Lopez è stata protagonista di un siparietto davvero divertente che ha coinvolto tutti i camerieri del locale in cui si trovava e che non poteva non diventare virale.

I camerieri del ristorante in questione, infatti, hanno regalato alla neomoglie di Ben Affleck un momento davvero speciale cantandole, in coro, in italiano i versi di That's Amore, l'iconico brano di di Dean Martin. Una versione originale e italianissima della canzone che ha divertito Jennifer che, sorridente, è stata al gioco e ha apprezzato molto questo gesto carino nei suoi confrnti. "Bella", "mozzarella", "tarantella" intonano i ragazzi mentre circondano, increduli, la star mondiale che, orgogliosa, ha salutato i fan presenti e ha ballato sulle note della canzone.

Un piccolo momento di folklore e italianità che è rimasto nel cuore di chi l'ha vissuto e della stessa J.Lo. L'episodio è stato, poi, ripreso dai presenti e postato su Tik Tok diventando immediatamente virale.