Jennifer Lopez, vacanza (di lusso) a Positano lontana da Ben Affleck: le foto

L'annuncio ufficiale manca, ma le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi fanno pensare che la crisi con Ben Affleck sia ormai certa: Jennifer Lopez è da sola durante la sua vacanza in Costiera Amalfitana, senza il marito ma con amici e uno stuolo di assistenti e bodyguard ripresi con lei nel servizio che la mostra in barca, serena e rilassata nonostante il momento complesso dal punto di vista sentimentale.

Il soggiorno in Italia della popstar prevede una settimana nella lussuosissima Villa Treville a Positano e giornate al mare tra Sorrento, Capri, Praiano e Nerano. Griffatissimi gli outfit sfoggiati, dal costume bianco scollatissimo sul fisico statuario alla borsa di Dior passando per i sandali con tacco alto di Gucci, indossati anche in barca. Dopo aver pranzato nel noto ristorante Lo Scoglio, Lopez si è cambiata d'abito ed è tornata in barca, dove si è cimentata in un ballo ripreso dal telefonino.

In un'atmosfera tanto tranquilla il pensiero del suo matrimonio sembra totalmente lontano. Negli ultimi tempi si diceva che la cantante avesse annullato un tour mondiale per stare accanto alla sua famiglia, per quanto si sia fatto largo il dubbio che i concerti siano stati annullati perché non erano stati venduti abbastanza biglietti. In seguito Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fatti vedere insieme, ma comunque la crisi sarebbe continuata allargando l'ombra del divorzio formale a meno di due anni dal matrimonio. Le voci su una presunta rottura per una delle coppie più famose del mondo si sono rincorse anche in passato, salvo poi essere smentite dai diretti interessati tornati a dimostrare pubblicamente il loro affiatamento. Stavolta, però, almeno per ora, non sono arrivati gesti o parole che negassero le indiscrezioni secondo cui JLo e Ben Affleck sarebbero già lontani e lui avrebbe già lasciato la loro villa da 60 milioni di dollari.