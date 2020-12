Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, sbrocca ad una donna: "Dura più di tuo marito a letto"

Guai a toccare Belen Rodriguez. Il fratello Jeremias è pronto ad ergersi in sua difesa. E' successo in queste ore, quando un follower ha 'osato' canzonare la nuova love story della showgirl argentina con l'hairstylist Antonino Spinalbese.

Lo scatto di un bacio tra Belen e il parrucchiere, pubblicato su Instagram, ha entusiasmato i fan della modella, felici di vederla di nuovo serena dopo la delusione arrecata dall'ex marito Stefano De Martino, con cui si è detta addio a marzo, ma come sempre c'è stato anche spazio per gli haters. "Quanto dura?", ha scritto una donna. E la replica al vetriolo di Jeremias non si è fatta attendere: "Sicuramente più di tuo marito a letto", ha risposto, mettendo a corredo smile canzonatori.

E' tornato il sereno nella vita di Belen, in barba agli odiatori seriali. I due fanno coppia da inizio agosto. A farli conoscere un evento fortuito: lei aveva bisogno di un parrucchiere, il suo era in vacanza ed è incappata nel bell'Antonino. Dalla piega alla complicità il passo è stato breve. La differenza d'età sembra non pesare sul rapporto. Lui, classe 1995, si sarebbe anche messo in aspettativa dal lavoro per un periodo in modo da godersi al meglio l'inizio della conoscenza. E tra i più contenti di questa serenità ritrovata ci sono sen'altro i familiari di Belu, da sempre legatissimi: oltre al fratello Jeremias, anche la sorella minore Cecilia e i genitori Veronica Cozzani e il padre Gustavo, arrivati in Italia anni fa per godersi appieno quello che la stampa definisce scerzosamente un clan.