Jerry Calà ha lasciato l'ospedale: "In sala operatoria mi chiamavano libidine"

Jerry Calà ha lasciato nella mattina di oggi 22 marzo la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nelle prime ore dell'alba di sabato 18 marzo. L'attore era stato trasportato dal 118 in codice rosso per un infarto. Arrivato alla clinica, è stato sottoposto a un intervento di angioplastica per l'Impianto di uno stent coronario. Dopo le dimissioni, è intervenuto al telefono nella trasmissione di Rai1 condotta da Alberto Matano "La Vita in Diretta", dove ha ringraziato tutti i medici che lo hanno seguito: "Hanno fatto un lavoro stupendo". Sdrammatizza poi con il racconto di un aneddoto successo sempre con l'equipe della sala operatoria: "Erano tutti i miei fan in quella sala, quindi mi chiedevano 'Ti offendi se ti chiediamo libidine?' e loro si ammazzavano dal ridere". Mediterranea, dove è stato in cura in questi ultimi giorni, fa parte della rete delle cliniche per la cura dell'Ima, l'infarto del miocardio, patologia per cui Calà è stato operato. "Ora devo fare un po' di vita da pensionato vero" ha concluso Calà, ringraziando Matano.

Nei giorni scorsi è sorta la polemica sul web sulle cause che hanno portato all'infarto per l'attore. Nello specifico, i gruppi No-Vax sostengono che sia stato il vaccino contro il Covid-19 a causargli l'arresto cardiaco. Calà ha risposto a tono agli haters domenica 19 marzo attraverso un Tweet che recita: "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Calà si trovava a Ischia per le riprese del suo nuovo film "Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema" di cui è sia regista che attore protagonista. Nel cast presenti anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l'italo-cinese Shi Yang Shi. Nei prossimi giorni dovrebbero riprendere le riprese del lungometraggio.