Jerry Calà dopo l'infarto: "Devo rallentare. Mia moglie e mio figlio? Li amo"

La notizia dell'infarto di Jerry Calà solo pochi giorni fa aveva sconvolto il mondo dello spettacolo italiano, molti i messaggi di pronta guarigione che gli sono stati dedicati immancabile quello di Mara Venier. Mra c'è sempre. Dopo il suo post si è sparsa la notizia e un mare di affetto proveniente da ogni parte del mondo mi ha travolto. Ho ripreso un po' a leggere i social: mi scrivono giovani e non, felici che sia ancora qui", ha dichiarato a Chi. Qualcuno però gli ha anche augurato la morte ed "è incredibile che dopo quello che abbiamo passato in questi anni, con una guerra in corso, ci sia ancora chi ti augura la morte e senza nemmeno conoscerti!".

La decisione di prendersi uno stop dal lavoro e l'amore della famiglia

In merito a ritornare subito a lavoro ritratta quanto era stato detto per rassicurare il suo pubblico; "Sotto anestesia ne ho dette di cavolate! Adesso ho bisogno di fermarmi e riposare, Al massimo qualche passeggiata, al bar con gli amici o a guardare i cantieri" ha rivelato al settimanale. L'uscita del film? Sarà ritardata, "ma chissenefrega, l'importante è che oggi io sia qui a parlare" Ovviamente tornerà anche a fare le sue serate evento: "Non sono ancora morto e non vorrei perdere tanti contratti già firmati. Però questa batosta a 71 anni mi ha fatto capire che devo rallentare un po'". E pensando a quei giorni due particolari non dimenticherà mai: "Il primo: quando mi hanno dichiarato fuori pericolo. Il secondo: quando sono tornato da Napoli a Verona in auto con mio figlio Johnny. Mi sono sentito vivo e amato. Amato da mia moglie Bettina e da Johnny come non mai. Li ringrazio pubblicamente e mi sento di urlarlo ai quattro venti".

La storia d'amore con Bettina Castioni

Jerry Calà dal 2002 è sposato con Bettina Castioni. La loro storia d'amore è sbocciata in Sardegna nel 2001: entrambi erano in vacanza nello stesso hotel ed è stato amore a prima vista: si incontrarono in piscina e dopo le prime parole già avevano capito che era stato più di un semplice incontro. L'anno dopo hanno deciso di sposarsi e poi nel 2003 è nato Johnny, loro figlio. Castioni è molto riservata anche se Jerry condivide qualche scatto di famiglia sui social e hanno sempre vissuto il loro matrimonio lontano dai riflettori per questo motivo su di loro si hanno poche informazioni.