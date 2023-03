Jerry Calà, malore nella notte: è stato operato

Apprensione per Jerry Calà. Alle 2 del mattino l'attore è stato colto da un malore mentre si trovava all'hotel Santa Lucia dove alloggiava, scrive NapoliToday. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e il personale del 118 lo ha trasportato alla Clinica Mediterranea in codice rosso per un infarto.

L'attore sarebbe anche stato sottoposto ad un intervento di angioplastica per infarto e le sue condizioni sono buone. L'attore si trova a Napoli per le riprese di un film ambientato proprio in città e a Ischia, "Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema".