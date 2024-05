Jerry Calà: "Mara mi beccò con una ragazza, mi inseguì con un bastone. Renato Zero vide tutto"

Mara Venier e Jerry Calà hanno un bellissimo rapporto. Spesso si punzecchiano, si lanciano frecciatine, anche in tv, ma soprattutto si vogliono bene. Il loro è stato un matrimonio lampo e spesso Mara ha parlato delle scappatelle dell'ex marito. A "Ciao Maschio", ospite di Nunzia De Girolamo, sarà invece Calà a svelare alcuni non detti della storia con la conduttrice.

"Con Mara Venier ci siamo sposati a Las Vegas, una cosa piccola. Poi tornati in Italia abbiamo deciso di fare una festa per comunicare a tutti che ci eravamo sposati. Facemmo questa festa a Castiglioncello, in provincia di Livorno, e Mara mi scoprì mentre parlavo in maniera 'intensa' con una ragazza. Io, in verità, avevo bevuto un po'...", questo è il racconto di Jerry che andrà in onda questa sera dopo l'Eurovision.

"Mi ero allontanato un attimo con questa ragazza - ha ricordato Jerry - ma Mara è arrivata e si è arrabbiata molto. Sappiamo che lei ha un carattere prominente. Ha preso un bastone e mi ha rincorso per tutto il locale, cercando di colpirmi. Mi ricordo la faccia di Renato Zero, che seguiva tutta questa scena e si scompisciava dal ridere".