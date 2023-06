Jessica Alves, ex Ken umano, e il desiderio di diventare madre: "Sogno il trapianto d'utero"

Jessica Alves, conosciuta per essere stata il Ken umano, ha il desiderio di diventare madre e mettere al mondo un figlio. A raccontarlo è proprio Alves al Daily Mail affermando che adesso è troppo rischioso, ma che quando la medicina avrà sviluppato nuove tecniche lei vorrà essere la prima della lista.

Il suo sogno di maternità non è mai stato un segreto, in passato aveva affermato di volere un figlio con Giacomo Urtis, ma Jessica non vuole solo avere un bambino vuole essere lei a portare a termine la gravidanza. "Sono una donna, ma non una donna biologica - ha spiegato -. Sui social in tanti mi scrivono che non sono una vera donna e che non lo sarò mai, questi sono solo ignoranti. Io sogno un uomo che diventi il padre dei miei bambini, avrò una famiglia. Farò ogni cosa possibile per avere dei figli". "È il mio sogno essere madre e avere un bambino dentro la mia pancia - ha aggiunto spiegando di essere molto triste poiché al momento non le sarà possibile -. Ho subito tutti gli interventi chirurgici possibili per essere il più vicino possibile ad una donna biologica. Ma non posso avere figli, il che è molto frustrante".

Il trapianto d'utero è molto rischioso: operazione da 11 ore

Ovviamente l'unico modo per portare in grembo un bambino sarebbe quello di fare un trapianto d'utero, un intervento molto difficile e rischioso che, oltretutto, non le garantirebbe di portare a termine la gestazione. Nonostante sia cosciente di tutti questi rischi Alves non vuole escludere questa possibilità anche se i medici le hanno consigliato di ricorrere alla maternità surrogata o l'adozione.

Ma Alves non rinuncia all'idea dell'operazione: "Il mio cervello è totalmente femminile. A volte mi sento costantemente come una donna incinta a causa dell’alto livello di ormoni. Ho molto amore da dare e non escludo l’adozione, ma vorrei tanto avere un utero e spero nel futuro, che si possa fare al più presto. Attualmente l’intervento durerebbe più di 11 ore e sarebbe ad altissimo rischio. Ho parlato con dei dottori e se le cose andranno di questo passo e i rischi diminuiranno sarò la prima in coda. Per quanto sia frustrante, al momento non posso restare incinta in maniera naturale".