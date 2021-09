Jessica Battistello rapinata in Repubblica Dominicana: "Mi hanno puntato la pistola addosso"

"Mi hanno rapinata...Mi hanno puntato una pistoale ed ho dovuto dargli tutto quello che avevo". Poche righe che raccontano l'ennesimo episodio di violenza nei confronti di una donna. A scrivere è Jessica Battistello, diventata un personaggio pubblico dopo aver partecipato, con l'allora fidanzato Andrea Filomena, al programma Temptation Island.

La giovane, figlia di padre italiano e madre dominicana, da oltre un anno ha deciso di ricongiungersi con la famiglia lasciando l'Italia per Boca Chica, dove sta facendo un percorso formativo in ambito sanitario che la porterà a diventare infermiera. Spesso racconta della sua nuova vita sui social, dando anche indicazioni a chi volesse passare del tempo in Repubblica Dominicana. Ecco che nelle scorse ore ha condiviso una stories sul suo profilo Instagram che ha lasciato un po' tutti con il fiato sospeso.

"Sapevo di essere in un quartiere particolarmente pericoloso - sottolinea la giovane - ed è stato fatto l'errore di lasciarmi sola anche se per poco tempo". L'ex di Andrea Filomena dice di stare bene, nonostante lo spavento.

Il rapporto con l'hair stylist veneto Andrea Filomena venne messo a dura prova a Temptation Island tanto da portare i due alla rottura. Una volta tornati alla vita reale hanno provato a rimettere insieme i pezzi di un rapporto ma, scelte di vita diverse li hanno portati alla rottura e da oltre un anno lei, Jessica Battistello, ha deciso di ricominciare una nuova vita ripartendo dai suoi affetti. Lei è infatti figlia di papà italiano e di madre domenicana e i genitori vivono a Boca Chica dove la figlia si è trasferita.