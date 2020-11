Jessica Mazzoli accusa Morgan: “Mi ha chiesto foto hot in cambio di soldi”

A qualche settimana dalle dichiarazioni del fidanzato Baby Diablo, Jessica Mazzoli conferma le richieste audaci che Morgan, suo ex compagno e padre della figlia Lara nata nel 2012, le avrebbe avanzato. La cantante ha affidato il suo sfogo al settimanale Nuovo, entrando nei dettagli di una vicenda che ha contribuito ad allontanarla definitivamente dall’uomo con cui adesso intende chiudere ogni rapporto. “Sono successe cose gravi e per questo chiuderò la porta in faccia a Morgan”, ha raccontato Mazzoli, rivelando che a ottobre dell’anno scorso lo aveva incontrato tre volte, salvo poi interrompere ogni frequentazione dopo aver scoperto che aveva una compagna. “Ci sono state effusioni, però non sono rimasta a dormire da lui”, ha aggiunto.

Poi l’accusa: “Da quando mi sono rifatta il seno, a gennaio, mi chiede di mandargli delle foto a petto nudo”, ha dichiarato Mazzoli che, in un primo momento, ha detto di aver soddisfatto quelle richieste: “Preciso: mi sono sentita denigrata come donna e come madre. Non sono una poco di buono. Gli ho invitato quelle foto perché se non l’avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento di nostra figlia”. Adesso, però, stanca della situazione, Mazzoli ha detto di voler ricorrere alle vie legali: “Chiederò l’affidamento esclusivo di Lara. E’ una situazione insostenibile: serve la firma di Morgan per qualsiasi attività riguardi la bimba e io voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più. Deve solo versare a nostra figlia quanto le deve”.

Grazie al fidanzato Diablo Baby Jessica Mazzoli sostiene di aver capito quanto quella situazione fosse sbagliata: “Io lo amavo…. A 21 anni non fai un figlio se non ami. Mi sono dovuta “ripulire” da questo sentimento e oggi mi sento forte”, ha commentato.

Bufera su Morgan: "Manda messaggi con richieste inappropriate alla mia fidanzata"

Con una serie di video pubblicati nelle Instagram stories, settimane fa Diablo si è scagliato contro Morgan. "Ora mi sono proprio inc…to - ha tuonato il ragazzo via social - Mi sono affezionato tantissimo a Jessica, una persona a cui voglio un sacco di bene. È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate. Invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di m..da, richieste inappropriate alla mia donna. A mia moglie, hai capito?".

Tra Morgan e Jessica Mazzoli c’è stata una lunga battaglia negli anni scorsi, combattuta anche a livello mediatico, ma poi è esplosa la pace. I due si sono conosciuti nel 2010, quando lei era concorrente di X Factor e lui giudice del talent show di Sky. Poi nel 2012 la nascita della loro bambina, Lara, prima figlia per lei e seconda per Morgan, già papà di Anna Lou avuta dall'attrice Asia Argento. Oggi invece il musicista è fidanzato con Alessandra Cataldo.