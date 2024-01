Jessica Morlacchi torna su Rai 1: "Ho fatto un passaggetto dal chirurgo"

Jessica Morlacchi è stata ospite di Caterina Balivo nel programma di Rai1 La volta buona. Uno spazio televisivo ben noto alla cantante che fino allo scorso anno era uno dei cosiddetti "affetti stabili" nella trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, in onda proprio nello stesso orario prima che venisse cancellato.

L'ingresso nello studio televisivo è stato accolto dalla conduttrice con il ricordo sua vecchia intervista del 2020 nell'allora contenitore della stessa Balivo Vieni da me. Ed è stato dopo la messa in onda di quelle immagini che Morlacchi si è lasciata andare a una confidenza su qualche ritocchino estetico. "Diciamolo a casa, sennò dicono ‘chi è questa?’. Ho fatto un passaggetto dal chirurgo" ha ammesso con grande ironia tra gli applausi del pubblico: "È la verità, sono sincera".

Poi la 36enne romana ha fatto riferimento alla situazione sentimentale che da tempo non contempla novità. "Grazie a Serena ho trovato l'amore" ha raccontato parlando del periodo in cui era presenza fissa nel programma di Bortone, "Poi è finita, sono strani questi uomini... Io sono perfetta ho anche messo tutto a posto!" ha proseguito sorridendo. Al che Balivo ha scherzato: "Come ha fatto Serena a tenerti tre anni? Una santa!". Altrettanto ironica la replica della sua ospite: "Le fumavano le orecchie..." ha risposto, rivolgendo poi il suo saluto all'amica Serena.

Immagini di Jessica Morlacchi da #VieniDaMe.



Jessica: “Spieghiamolo a casa, sennò dicono ‘chi è questa?’. Ho fatto un passaggietto dal chirurgo”#LaVoltaBuona pic.twitter.com/AGJqeqTkSw — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 19, 2024

Lo sfogo contro la chiusura del programma di Serena Bortone

Proprio nel programma Oggi è un altro giorno Jessica Morlacchi finì al centro delle cronache per il noto episodio che decretò la cacciata di Memo Remigi accusato di averle toccato il lato b in diretta. Alla notizia della chiusura della trasmissione di Rai 1 la cantante ebbe parole di grande sostegno per la conduttrice con cui ha stretto un solido legame di amicizia. "Sono rimasta basita, senza parole; è stato un programma pulito in cui si parlava di tutto, di cultura, attualità, politica. Sono stati ospitati anche Premi Oscar. Abbiamo regalato tanti sorrisi e tanta spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità" raccontò lo scorso luglio: "Non mi è chiaro il motivo per il quale si sia interrotto questo percorso ma spero sempre nel mio cuore che si possa riprendere in futuro. Serena poi ha una cultura e un'intelligenza fuori dal comune. Ho avuto il piacere di lavorare con giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo ma una preparazione culturale come quella di Serena non l'avevo mai vista".