Jessica Morlacchi attacca Selvaggia Lucarelli, lei replica: lo scontro social (con scuse finali)

Scontro virtuale tra Selvaggia Lucarelli e Jessica Morlacchi per l'ormai noto caso di Memo Remigi, allontanato dalla Rai per aver palpeggiato il sedere della cantante durante il programma Oggi è un altro giorno. Lo scambio di post indirettamente rivolto l'una a all'altra è avvenuto nelle scorse ore, a qualche giorno di distanza dal commento che la giurata di Ballando con le stelle aveva rilasciato sulla vicenda: "Ah quella che ridacchia sempre e alza gli occhi al cielo quando si parla di un “tro*a” della Zanicchi o di Morgan? Solidarietà" aveva scritto in un tweet che ricordava l'altrettanto discusso episodio dell'insulto durante il programma del sabato sera.

Con un post Morlacchi ha così fatto riferimento a Lucarelli, ma anche al compagno Lorenzo Biagiarelli che è concorrente del dance show di Rai1: "Mi sono capitati sotto mano più post… Che dire… Immagino il nervosismo che ti pervade quando si vede ballare il proprio fidanzatino con la bellissima ballerina. Quindi ci sta… Poi magari subentra anche il ciclo. Poi in questo caso si parte da una base di “veleno d’animo” puro. Insomma, comprendo comprendo…". Parole forti le sue, prontamente riprese da Selvaggia che, a corredo dello screenshot, ha scritto la sua osservazione.

"Quando è scoppiato il caso Memo Remigi ho scritto che per me Memo Remigi poteva starsene a casa come deciso dalla Rai senza rimpianti e andava bene così, ma che la vittima del suo palpeggiamento aveva molto da imparare da questa vicenda. E lo dicevo perché la vedevo sempre ridacchiare e scocciarsi quando si parlava di epiteti sessisti a me rivolti, la vedevo sempre dalla parte dei maschi. L’avevo quindi invitata a riflettere perché che sia una palpata o un “troi*”, la matrice è la stessa (qualche analfabeta funzionale ha capito che assolvessi Remigi, che mestizia)", le parole del suo post. E ancora: "Piccata dalle mie osservazioni, oggi scrive questa specie di disastro sessista tra pregiudizi avvilenti su invidie femminili e acidità da mestruazioni. Appunto, non sbagliavo. Si può essere vittime di Memo Remigi e pensare come Memo Remigi, non c’è nulla di strano. Ma molto di deprimente. Fossi in Serena Bortone mi sceglierei affetti meno instabili, in futuro".

Le scuse di Jessica Morlacchi

Resasi conto di aver esagerato con un'esternazione così forte, Jessica Morlacchi ha cancellato il post e rivolto le sue scuse a Selvaggia Lucarelli. "Mi sono resa conto della gravità delle parole solo dalla reazione delle persone che mi stanno intorno", ha ammesso in una storia Instagram: "Mi hanno fatto notare che stavo usando stereotipi e pregiudizi della peggiore cultura maschilista e qualunquista verso un'altra donna... Ho capito di aver sbagliato, quindi ecco qui le mie scuse sincere".