Jessica Morlacchi canta al pianobar con Giletti (la sera della bufera su Memo Remigi): video

Serata al pianobar per Jessica Morlacchi dopo la bufera su Memo Remigi. Mentre tutta Italia ieri commentava quanto accaduto giorni fa a "Oggi è un altro giorno" - attaccando il pianista che l'ha palpeggiata in diretta - l'ex componente dei Gazosa, "affetto stabile" nel programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, era ad una festa in un noto locale di Roma.

Insieme a lei la sorella Giada e il suo amico Rosario Albanese, che ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui si vede Jessica mentre canta insieme a Massimo Giletti. La strana coppia si è esibita sulle note di "Se telefonando", mostrando un bel feeling artistico. Accanto a loro, poco dopo, Al Bano Carrisi che si unisce al duo per cantare "Questione di feeling". Una serata spensierata per scacciare via la delusione per quanto successo pochi giorni prima. A vederla nei video si può dire "missione compiuta".

Le parole di Jessica Morlacchi su Memo Remigi

Oggi Jessica Morlacchi ha scritto un lungo post per commentare la vicenda: "Quando Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un disagio enorme ma come si vede l'imbarazzo non mi ha impedito di reagire immediatamente e con decisione. Eravamo in diretta e non potevo fare altro che schiaffeggiare e tirar su quella mano - ha spiegato - Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. E' inaccettabile". E ancora: "Remigi sa bene che la mia naturale confidenza, dopo due anni di lavoro insieme, non l'ha mai autorizzato ad allungare le mani. Ora, forse per età, formazione ed esperienza sostiene che quel gesto era solo uno scherzo: mi auguro che adesso finalmente capisca che si tratta di un comportamento invadente ed offensivo. Anche ad 84 anni si può imparare dagli errori della vita".

