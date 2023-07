"Basita, senza parole": Jessica Morlacchi, lo sfogo per la cancellazione del programma di Serena Bortone

Sarà una stagione televisiva decisamente diversa quella che il pubblico Rai si ritroverà a partire da settembre. Tante le novità in arrivo e diverse le conferme di programmi rodati negli anni, tra cui non è contemplato Oggi è un altro giorno di Serena Bortone che, dopo alcune stagioni, non terrà più compagnia ai telespettatori nei pomeriggi di Rai1. Se per la giornalista è prevista la conduzione su Rai3 della trasmissione Le Parole, per quelli che erano definiti "affetti stabili", ovvero gli ospiti presenze fisse nel cast, non è stata comunicata alcuna ricollocazione. Tra loro anche la cantante Jssica Morlacchi che ha commentato con rammarico la decisione di mettere la parola fine al programma.

"Sono rimasta basita, senza parole; è stato un programma pulito in cui si parlava di tutto, di cultura, attualità, politica. Sono stati ospitati anche Premi Oscar. Abbiamo regalato tanti sorrisi e tanta spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità" ha detto la cantante intervistata da SuperGuidaTv: "Non mi è chiaro il motivo per il quale si sia interrotto questo percorso ma spero sempre nel mio cuore che si possa riprendere in futuro. Serena poi ha una cultura e un'intelligenza fuori dal comune. Ho avuto il piacere di lavorare con giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo ma una preparazione culturale come quella di Serena non l'avevo mai vista".

Morlacchi ha poi parlato degli importanti rapporti di amicizia nati nel programma, da Massimo Cannoletta a Antonio Mezzancella e Romina Carrisi, e parlando del suo possibile futuro in tv, ha espresso il suo desiderio di partecipare a Ballando con le stelle o a un qualche reality: "Sono una persona tranquilla ma credo che una convivenza con altre persone possa permettermi di capire meglio chi sono", ha confidato, "Mi era stato proposto di andare all’Isola dei Famosi ma non mangio pesce(ride)". Il suo più grande sogno, però, resta quello di cantare sul palco italiano più prestigioso: "Non ho mai smesso di desiderare il Festival perché è il palco italiano più importante", ha ammesso parlando di Sanremo, "Quello che auguro a me stessa è di poter calcare di nuovo quel palco. Oggi poi avendo una maturità diversa vivrei questa esperienza in un altro modo".