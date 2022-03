Jessica Selassié e la verità su Barù, cosa è successo dopo la diretta (e il gesto di Gaetani)

Jessica Selassié è la vincitrice del Grande Fratello Vip 6, ma ciò che al momento suscita maggiore interesse non è quello che farà la principessa dopo la vittoria a livello lavorativo, ma cosa succederà con Barù Gaetani. Tra i due nella Casa è nato un interesse che non si capisce quali risvolti potrebbe avere. Tra i due quella che si è esposta di più è Jessica, non ha mai nascosto di provare attrazione e interesse per l'enologo, mentre Gaetani si è sempre tenuto sul vago.

Jessica e Barù la verità della vincitrice del Gf Vip

Dopo l'annuncio della vittoria, Jessica è stata brevemente intervistata dal Tg5. Alla telecamera ha fatto un'importante dichiarazione, preceduta dalla confessione di voler solo tornare a casa e mangiare sushi ("Cosa vorrei fare adesso? Tornare a casa e mangiare sushi". Immancabile la domanda su Barù, in particolare sui suoi sentimenti: "Da domani non lo so, penso che sia comunque tutta una giostra, in salita. Non so cosa mi aspetterà, spero cose belle. Se mi sono innamorata? Innamorata non proprio, però diciamo che mi sono infatuata". Insomma la principessa ha ribadito il suo interesse.

Jessica e Barù cosa è successo stanotte

Cosa sia successo dopo la diretta ancora non è dato saperlo, nessuno dei finalisti ha rilasciato dichiarazioni in merito. Tutti però sono tornati in possesso dei loro telefoni, dei loro profili social e non è passato inosservato il gesto di Barù.

Gaetani ha messo mi piace ad un post di Trash Italiano in cui veniva annunciata Jessica come vincitrice. Solo un gesto di felicità o un messaggio tra le righe indirizzato alla principessa del suo cuore? Solo le prossime ore, e i prossimi giorni, potranno darci una risposta.