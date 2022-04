Jessica Selassie "pizzicata" con un volto noto. E Barù rivede la ex compagna

Mentre Lulù Selassie dice addio a Manuel Bortuzzo, l'ex fidanzato che aveva conosciuto all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, la sorella Jessica trova invece una nuova fiamma. O almeno così raccontano le indiscrezioni. Si tratterebbe di Simone Bonaccorsi, un volto noto perché già visto nella trasmissione Temptation Island e, soprattutto, tra le braccia di Delia Duran, anch'essa ex gieffina. Ma andiamo con ordine, perché nel frattempo anche Barù Gaetani (che nelle scorse settimane sembrava vicino a Jessica) si è rivisto con la ex Victoria Cabello.

Ad immortalare Jessica, vincitrice dell'ultima edizione del Gf Vip, insieme a Simone Bonaccorsi, sono alcuni passanti che poi decidono di spifferare tutto al settimanale Novella 2000. Tra i due ovviamente non ci sono atteggiamenti compromettenti, dunque si può anche ipotizzare che il rapporto sia da ricondurre ad una semplice amicizia, ma secondo qualcuno gatta ci cova.

Ed intanto, mentre Jessica passeggia con Simone, Barù (che le tanto corteggiò nel loft di Cinecittà), torna a casa di Victoria Cabello, conduttrice e sua ex compagna: in questo caso però il rapporto è definitivamente chiuso e tra i due regna, appunto, solo un rapporto sereno.

Chi è Simone Bolognesi

Ma tornando a Jessica, chi è questo Simone? Modello originario di Catania, 26 anni, è l'ex Mister Italia 2018 ed ha partecipato a Temptation Island Vip come fidanzato di Chiara Esposito. Finita la storia d?amore, ha iniziato a lavorare nel mondo della moda. Proprio nei mesi scorsi, inoltre, era stato paparazzato tra le braccia di Delia Duran, attuale compagna di Alex Belli, proprio nelle settimane in cui lui la tradiva con Soleil Sorge. Che la sua compagna di vita sia in realtà Jessica?