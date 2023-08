Il figlio di Jimmy Ghione va a studiare negli States e piovono critiche. La durissima replica di Jimmy, il video

Circa una settimana fa Jimmy Ghione, lo storico inviato di Striscia la notizia, ha comunicato che il figlio Gabriele andrà a vivere negli Stati Uniti perché è stato ammesso, anche con una borsa di studio, alla Business School della University Southern California. Nel post Jimmy ha pubblicato due foto di lui e il figlio di fronte all'Università e nelle sue parole si può leggere quanto orgoglio provi per il suo Gabriele.

La felicità però è stata in parte macchiata da una vera e propria ondata di odio social. A raccontarlo è lo stesso Ghione con un video denuncia su Instagram. Ha raccontato di quante persone gli abbiano scritto in privato per offendere lui e il figlio, che hanno tacciato il suo Gabriele di essere un raccomandato e che il suo successo sarebbe merito dei soldi.

Ghione, probabilmente molto arrabbiato, ha deciso di rispondere una volta per tutte a questi leoni da tastiera e così ha condiviso il filmato in cui ha preso le difese del figlio.

La presa di posizione di Jimmy Ghione

"Mio figlio ha raggiunto un traguardo: quello di andare in un'università americana. Ma voi non sapete quanti messaggi ho ricevuto, messaggi di odio: 'Eh perché tuo figlio è raccomandato, basta pagare, chissà cosa avrà fatto' - ha spiegato Jimmy nel video -. Mio figlio ha studiato, al pomeriggio andava a fare sport e poi tornava a studiare, la sera al computer chattava con degli studenti americani alla USC dove lui adesso è entrato perché voleva imparare e si informava".

"Chiaro: non raccomandato - ha poi voluto precisare -, ma ha vinto una borsa di studio e ha scelto di andare all'estero quindi non è questione di raccomandazioni, di denari, ma voi continuate ad odiare... Siete invidiosi non solo nei miei confronti, ma io vedo tutto questo odio e vedete che quest'invidia vi logora. Tutti poi con i profili chiusi e quelli che ce l'hanno aperto mi hanno convinto ad andare a vedere un po' queste facce e ho visto queste persone... Non è che c'erano dei premi Oscar non è che avete raggiunto chissà quale successo".

Elena Guarnieri, storico volto del Tg5, ha voluto commentare il video dell'inviato di Striscia la Notizia: "L'invidioso generalmente invidia il vicino di casa, il compagno di banco, il collega di lavoro. I social danno l'illusione che si sia tutti vicini di casa, colleghi, compagni di banco. È un detonatore dell'invidia. Purtroppo gli invidiosi sono spesso incapaci e vedono dietro ad ogni successo altrui, il male. Mi fanno un po' pena e un po' schifo. Sono zecche e avvoltoi. Ma quel che è peggio è che alcuni, oggi famosi, ne hanno fatto un mestiere. Sparlare e criticare e costruire false tesi solo per 'sputtanare' (passami il termine poco elegante) l'altro. Mi viene in mente una massima poco raffinata ma molto efficace: chi mette m...a nel ventilatore prima o poi si schizza addosso. In quanto a Gabriele, è bello è intelligente, figlio di un uomo famoso. Meglio si abitui all'invidia, gli farà sempre compagnia. E pazienza!".

Anche Francesco Oppini si è schierato dalla parte di Jimmy e del figlio: "Chi vive di invidia, repressione e insoddisfazione muore di rabbia. Caro @jimmyghione non ti curar di loro, anche perché io sarei stato addirittura raccomandato ad essere figlio dei miei da qualche genio al quadrato! Un abbraccione a te e a tuo figlio, in America grazie ai suoi meriti, alla faccia degli stronzi ignoranti che in una semplice parola possono essere etichettati come 'assolutamente inutili'".