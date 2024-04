Jimmy Ghione e l'inaspettata frecciata a Chiara Ferragni a Pasqua: piovono critiche

Jimmy Ghione e gli auguri di Pasqua. Lo storico inviato di Striscia la Notizia ha deciso di pungere proprio nel giorno in cui si rompono le uova di cioccolato Chiara Ferragni. Su Instagram ha infatti condiviso una foto dell'imprenditrice con in mano una delle sue uova brandizzate con il 'noto occhio Chiara Ferragni' corredata dalla didascalia: "Auguri e abbiate Fedez...". Il riferimento è evidente: Ghione ha tirato in ballo oltre al caso pandoro, per cui l'influencer è indagata per truffa, anche quello delle uova realizzate con Dolci Preziosi un altro episodio di beneficenza su cui la magistratura dovrà fare luce.

Il post ha letteralmente diviso i follower di Jimmy. Alcuni hanno trovato divertente l'abbinamento tra la frase e l'immagine, altri invece hanno sottolineato che fosse di cattivo gusto tornare sulla questione anche in un giorno di festa. "Ma lasciarla in pace invece???? Proprio perché oggi è Pasqua??? È consapevole di aver sbagliato e credo che sta già pagando abbastanza per i suoi errori. Tutti bravi a puntare il dito e a giudicare", ha scritto qualcuno oppure: "Tutto questo odio mediatico verso una persona onestamente io non lo capisco". E anche: "Io credo che sia il post più bello da quando c’è Instagram".

La crisi dei Ferragnez

La Pasqua divisi è solo l'ultimo dei tasselli che si aggiungono all'ormai quasi certo divorzio tra Chiara e Fedez. Al momento la conferma del divorzio non è stata data, ma certamente si tratta non solo di un allontanamento. Fedez quasi certamente ha comprato una nuova casa e Chiara invece ha aggiunto una grande pianta in salotto. Un simbolo di rinascita che forse non fa altro che ribadire che a voler mettere la parola fine al loro matrimonio sia stato il rapper. Ma di questo e molto altro Federico parlerà a Belve, il programma di Francesca Fagnani.