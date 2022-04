Incidente d'auto per Jimmy Ghione

Paura per Jimmy Ghione, coinvolto in un incidente automobilistico durante una gara in pista alla 63esima edizione della Coppa Selva di Fasano. L'auto pilotata dal 58enne inviato di Striscia la notizia si è scontrata contro un muretto finendo lungo il margine della carreggiata sotto gli occhi atterriti degli spettatori. Ghione è uscito illeso dall'abitacolo, fra gli applausi di incoraggiamento del pubblico. Il video dell’incidente, ripreso da uno spettatore, è stato pubblicato sul sito del programma televisivo delle reti Mediaset. Lo stesso Ghione, insieme all’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, ha scherzato sull’accaduto, rassicurando sulle sue condizioni di salute.

"Io stavo andando particolarmente forte e la macchina a un tratto ha perso aderenza dalla parte posteriore, forse a causa di un po’ di sabbia o sterpaglia sulla strada" ha spiegato Ghione: "C’era molto vento, che potrebbe aver portato terra e sporcato la strada. Peccato perché ero primo".