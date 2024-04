Jimmy Ghione sta con Marialaura De Vitis (l'ex di Brosio): "Non è che ci sto male con una laureata"

Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis, l'ex fidanzata di Paolo Brosio stanno insieme. È questo il nuovo gossip che sta circolando sui giornali dopo l'indiscrezione lanciata dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Lui 60 anni e conosciuto dal pubblico italiano per essere l'inviato di punta di Striscia La Notizia, lei 25 e una carriera televisiva fatta di reality show e ospitate nei salotti pomeridiani, per lo più per difendere la sua tanto criticata relazione con l'ex Paolo Brosio.

Marialaura, di Reggio Emilia, classe 1998, ha partecipato a La pupa e il secchione nel 2022, all'Isola dei Famosi nel 2023 e nel 2024 torna a far parlare di sé per la sua nuova relazione con Jimmy Ghione già criticata per l'eccessiva differenza d'età. Ma la differenza d'età non sembra essere un problema né per Marialaura né per il suo nuovo fidanzato Jimmy Ghione. Tra i due, infatti, ci sono ben 35 anni di stacco ma dopotutto, Laura, quando stava insieme a Paolo Brosio, di anni di differenza ne avave ben 42.

"Ho 60 anni, ma, insomma, non è che proprio ci sto male con una che è comunque laureata, ha anche un suo passato", ha commentato Jimmy Ghione a Novella 2000 rivelando quanto, secondo lui, sia clamoroso il fatto che al giorno d'oggi faccia ancora scandalo il fatto che un uomo sia più vecchio della sua fidanzata.

Laura, infatti, si è laureata nel 2020 in Scienze della Comunicazione all’Università di Modena e Reggio Emilia dopo aver trascorso anche un periodo di studi a Valencia con il progetto Erasmus.

La vita privata di Jimmy Ghione: dal matrimonio di 14 anni all'ex fidanzata russa

Ghione è stato sposato per 14 anni con Tania Paganoni dalla quale ha avuto due figli Gabriele e Federico. Jimmy e Tania si sono poi separati nel 2016 e dal 2018 al 2022 l'inviato di Striscia è stato fidanzato con l'attrice russa Daria Baykalova. Oggi Jimmy ha una relazione con il volto tv Marialaura De Vitis con cui avrebbe iniziato un rapporto sentimentale già dalla fine del 2023. I due, però, sono usciti allo scoperto solo nel weekend di Pasqua dove sarebbero stati avvistati a un torneo di padel a Viareggio. Secondo le indiscrezioni tra Jimmy e Marialaura ci sarebbe un grande feeling nonostante il gap generazionale.