Addio a Joe E. Tata, l'indimenticabile Nat di Beverly Hills

Si è spento oggi Joe E. Tata, l’indimenticabile Nat della serie cult degli anni '90 'Beverly Hills 90210’. L’attore, 85 anni, è venuto a mancare dopo una lunga battaglia con l’Alzheimer. A diffondere la notizia della scomparsa è stata la figlia di Tata, Kelly che ha lanciato una campagna su GoFundMe destinata all'Alzheimer’s Association.

Il cordoglio dei colleghi di Beverly Hills 90210

Tanti i colleghi di Beverly Hills 90210 hanno voluto omaggiare l’attore sui social. Jennie Garth, che nella serie era Kelly Taylor ha scritto: “Oggi un'altra grande perdita per la nostra famiglia. Ho il cuore molto triste, ma ricorderò sempre quel sorriso e quella risata maliziosa e amorevole. Mi sento come se ci fosse una festa di reunion in corso al Peach Pit in paradiso e trovo conforto sapendo che un giorno ci sarà un posto per me circondato dai miei cari amici. Invio abbracci a tutti coloro che hanno amato Joey. La perdita è così difficile...”.

Immancabile il ricordo di Ian Ziering, alias Steve Sanders nello show: “Ricordo di averlo visto in Rockford Files con James Garner anni prima che lavorassimo insieme - scrive l'attore postando una foto dell'amico - Ha interpretato spesso uno dei cattivi di sfondo nella serie originale di 'Batman'. Mi resta nella memoria come una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era tanto generoso con la sua saggezza quanto con la sua gentilezza. Anche se il 'Peach Pit' era solo un set della serie, sembrava la scena del 'Joe E. Tata Show'. In molte scene poteva anche restare sullo sfondo, ma era un leader, soprattutto per noi ragazzi. Oggi il mio sorriso si affievolisce - conclude Ziering - ma cullarsi nei ricordi più belli insieme, lo fa passare dai miei occhi al mio cuore, dove rimarrà sempre”.

Tori Spelling, nei panni di Donna Martin, in un lungo post su Instagram ha ricordato l’uomo come: “uno degli esseri umani più gentili, divertenti, professionali e straordinari. Non l'ho mai visto senza un grande sorriso stampato in faccia. Il suo umorismo era unico. Faceva sembrare brevi le lunghe giornate di lavoro”.

Brian Austin Green, che in Beverly Hills 90210 era David Silver, su Instagram ha invece voluto commemorare l’attore con un commuovente video in cui abbraccia il Joe Tata.