È morto Joe Violanti, conduttore radiofonico e deejay: il dolore dell'amico Charlie Gnocchi

A 63 anni è morto Joe Violanti, conduttore radiofonico con una lunga carriera alle spalle. Da RTL 102.5 a RDS, da Rai Radio2 a Radio Kiss Kiss e Radio 105, lo speaker è stato protagonista di diversi programmi. Comico, autore televisivo e scrittore, Violanti ha collaborato molto con Charlie Gnocchi, collega e soprattutto amico che ha dato la notizia della sua scomparsa, avvenuta dopo una breve ma fatale malattia. "Joe Violanti era come mio fratello. Era il più bravo alla radio. Era una brava persona. Lui sarà sempre con me", le parole di Gnocchi scritta tra i commenti a margine della foto che li mostra insieme.

Charlie e Joe hanno lavorato fianco fianco per tantissimi anni, conducendo insieme programmi di successo come "105 Cee - cercando la Cee che c’è in te!" (Radio 105), "UnoMattina Estate" (Rai 1), "Gelato Import-Export" (Rai Radio 2) e "Alto Godimento" (RTL 102.5 e RDS). Sui social sono in tanti a ricordarlo con affetto attraverso messaggi per la famiglia e per la bella persona di cui, chi lo ha conosciuto, porta memoria.