John Elkann e la festa per la moglie Lavinia Borromeo: a Venezia in elicottero e poi pranzo allo stellato

Il 19 marzo non era solo la festa del papà era anche il compleanno di Lavinia Borromeo, 46 anni da poco compiuti, la moglie di John Elknan, 46 anni, e per l'occasione tutta la famiglia è volata a Venezia per festeggiare questo giorno così speciale. Insieme alla coppia anche i tre figli Leone Mosè, Oceano Noah e Vita Talita. La famiglia è arrivata a Venezia a bordo di un elicottero alle 11 circa poi una gita in motoscafo per visitare la laguna, una passeggiata tra i palazzi storici e piazza San Marco e poi il pranzo al ristorante stellato Quadri-Alajmo ad un tavolo con una vista mozzafiato che ha però permesso ai paparazzi di fotografare la famiglia.

La storia d'amore tra Lavinia e John

Insieme da molti anni sono convolati a nozze nel 2004: una cerimonia in grande stile sul lago Maggiore alla quale presenziarono parenti e amici. I due si sono conosciuti a Londra per mano della sorella di Lavinia, Isabella, e da quel momento non si sono più lasciati. John e Lavinia sono poi diventati genitori di tre bambini: Leone (27 agosto 2006), Oceano (12 novembre 2007) e Vita (23 gennaio 2012).