John Legend, la moglie Chrissy Teigen ha perso il bambino: “Un dolore mai provato prima”

Con un post carico di un dolore che difficilmente si riesce a descrivere, Chrissy Teigen ha annunciato di aver perso il bambino che aspettava dal marito John Legend. La modella che qualche giorno fa era stata ricoverata al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles a causa di una emorragia, ha spiegato di avere avuto un aborto spontaneo, allegando al racconto delle foto in bianco e nero come scatti della sua sofferenza. “Siamo provati da un dolore del quale avevamo sentito solo parlare, il tipo di dolore mai sperimentato prima”, si legge su Instagram: “Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e dare al nostro bambino i fluidi di cui avrebbe avuto bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Non era abbastanza”.

Chrissy Teigen ha perso il bambino: il racconto della moglie di John Legend

John Legend e Chrissy Teigen si sono sposati nel 2013 dopo 6 anni di fidanzamento e sono genitori di due bambini, Luna e Miles. L’annuncio della terza gravidanza era arrivato a sorpresa in piena estate con il videoclip del brano ‘Wild’, in cui si intravedevano le forme della gravidanza della modella che, come spiega nel post, aveva già deciso il nome che avrebbe dato al nascituro.

“Non decidiamo mai i nomi da dare ai nostri figli prima che nascano, lo facciamo appena prima di lasciare l’ospedale. Ma per qualche motivo aveva iniziato a chiamare questo piccolo nella mia pancia Jack. Quindi per noi sarà sempre Jack. Ha lavorato duramente per fare parte della nostra famiglia e ne farà parte per sempre”, ha aggiunto per poi rivolgersi direttamente al bambino: “Mi spiace tanto che i primi momenti della tua vita abbiano incontrato così tante complicazioni, che non abbiamo potuto darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre”.