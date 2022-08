"Johnny Depp con disfunzione erettile, Amber Heard era una escort": i retroscena del processo

Il processo che per settimane ha tenuto banco nelle cronache di tutto il mondo si è concluso con la vittoria di Johny Depp contro Amber Heard. Ma la definizione della battaglia legale tra i due ex non ha comportato l'altrettanta fine di nuove indiscrezioni che adesso emergono facendo riferimento ai documenti portati in aula l'uno contro l'altra.

In particolare, secondo quanto riportato da Newsweek e Page Six, Amber Heard avrebbe parlato di un problema intimo dell'ex marito, la disfunzione erettile, che, stando alla versione dei legali, avrebbe reso il collega più grande violento e irascibile. "Anche se il signor Depp preferisce non rivelare la sua disfunzione erettile, tale condizione è assolutamente attinente alla violenza sessuale, anche alla rabbia e all'uso di una bottiglia per violentare Amber Heard" sono dichiarazioni del team legale dell'attrice riportate dai media che hanno avuto accesso ai documenti: "La disfunzione erettile del signor Depp accresce la probabilità che il signor Depp sia stato arrabbiato o agitato durante gli incontri con Amber Heard e che abbia fatto ricorso all'uso di una bottiglia".

La replica di Johnny Depp

Dal canto suo Johnny Depp e i suoi avvocati hanno respinto ogni tesi relativa a presunti problemi intimi. A sostegno della loro difesa, invece, avrebbero lasciato intendere che Amber Heard sia stata una escort prima della relazione con l'ex marito, ricostruzione respinta seccamente dalla controparte. Il team dell'attore avrebbe "provato ad insinuare in modo insensato e malizioso che la signora Heard sia stata una escort prima di incontrare Johnny", si legge ancora sui siti tornati sul caso giudiziario dove pure si parla del netto tentativo della squadra dell'attrice di respingere ogni illazione a riguardo, compresa l'intenzione di portare in tribunale alcuni scatti dell'ex moglie nuda, risalenti alle sue performance come ballerina.