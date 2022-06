Johnny Depp, le prime parole dopo il processo: "La giuria mi ha restituito la vita"

E' la fine di un incubo per Johnny Depp. L'attore ha vinto il processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard - iniziato lo scorso 11 aprile - che nel 2018, in un editoriale sul Washington Post, lo accusò di violenza domestica, continuando in tutti questi anni a parlare di abusi subiti. La giuria gli ha dato ragione e l'attrice dovrà pagare un risarcimento danni di 15 milioni di dollari.

"La giuria mi ha restituito la vita, sono davvero onorato". Queste le prime parole di Johnny Depp dopo il processo, che ha poi spiegato: "Sei anni fa è cambiata per sempre la mia vita, la vita dei miei figli, delle persone a me più vicine e di tutte quelle persone che per tanti anni mi hanno sostenuto e hanno creduto in me. Tutto questo in un battito di ciglia". "Accuse false, molto gravi, per condotte criminali sono state mosse contro di me attraverso i media", ha detto ancora ricordando "la raffica senza fine di contenuti senza odio" che lo hanno investito "sebbene nessuna accusa sia mai stata formalizzata. In un nano secondo tutto questo ha fatto per due volte il giro del mondo e ha avuto un impatto devastante sulla mia vita e sulla mia carriera. Dopo 6 anni, la giuria mi ha ridato la vita", ha proseguito.

"La mia decisione di portare avanti questa causa, sapendo molto bene quanto fossero alti gli ostacoli legali che avrei dovuto affrontare e sapendo che inevitabilmente la mia vita sarebbe diventata uno show, è stata presa solo dopo una lunga riflessione. Fin dall'inizio, l'obiettivo era quello di rivelare la verità, indipendentemente dall'esito" del processo. "Il meglio deve ancora venire e un nuovo capitolo è finalmente iniziato. Veritas numquam perit. La verità non muore mai", ha concluso.

Secondo il verdetto raggiunto all'unanimità dai 7 membri della giuria nel processo a Fairfax, Heard ha diffamato l'attore con l'articolo pubblicato sul Washington Post in cui Depp era stato definito "una figura pubblica che rappresentava gli abusi domestici". Anche Heard aveva citato Depp per diffamazione: le sue accuse, però, secondo la giuria non sono state pienamente provate. All'attrice è stato riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di dollari.