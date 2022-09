Johnny Depp si è fidanzato con la sua avvocata Joelle Rich

Nuovo amore per Johnny Depp. L'attore, dopo il travagliato rapporto con la ex moglie Amber Heard conclusosi in un'aula di tribunale, si è fidanzato con la sua avvocatessa Joelle Rich, conosciuta proprio grazie alla sua ex moglie. Rich, infatti, ha difeso Depp nel processo per diffamazione contro il tabloid The Sun a novembre 2020.

Le voci sulla loro frequentazione si rincorrevano da tempo, ma sempre prive di un sostegno concreto che ora è arrivato da amici dell'interprete dei Pirati dei Caraibi, fonti di U Weekly e Tmz che hanno confermato la notizia.

Chi è l'avvocato Joelle Rich, fidanzata di Johnny Depp

Joelle Rich è inglese, ha 37 anni - 22 in meno di Johnny Depp - ed è uno dei partner dello studio legale Schillings. Come si legge sul suo profilo Linkedin, Rich ha studiato legge all'Università di Birmingham e si è specializzata in "media, entertainment, proprietà intellettuale e acquisizioni commerciali e private". Rich è famosa per aver rappresentato Meghan Markle quando alcuni tabloid britannici pubblicarono la lettera scritta a mano dalla duchessa di Sussex al padre Thomas.

Quanto alla vita privata, Joelle Rich è mamma di due figli e sta divorziando dal marito. Secondo alcune fonti citate dai media americani, la separazione sarebbe avvenuta dopo aver conosciuto l'attore, affiancato durante il processo che si è svolto nel tribunale di Farirfax, in Virginia, contro l'ex moglie Amber Heard. All'inizio si era parlato di un flirt tra Johnny Depp e l'altra avvocata, Camille Velasquez, che lo difendeva contro la ex moglie, voci smentite seccamente dalla legale come "sessiste e non etiche".