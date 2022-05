Baby di Dirty Dancing rompe il silenzio sull'ex Johnny Depp: "Geloso e paranoico"

Continuano ad emergere dettagli intricati dal processo per diffamazione intentato da Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard - che lo accusò di violenza domestica e abusi sessuali - in corso questi giorni. Anche fuori dall'aula voci e dichiarazioni sull'attore si rincorrono e l'ultima a parlare è un'altra sua ex compagna.

Jennifer Grey, la Baby di 'Dirty Dancing', ha raccontato qualcosa della loro storia d'amore nell'autobiografia che uscirà domani, 'Out of the corner'. Come riporta The Independent, l'attrice svela che Depp le avrebbe chiesto di sposarlo dopo appena due settimane di frequentazione e mette nero su bianco altri retroscena: "Johnny faceva il pendolare, ogni settimana avanti e indietro da Vancouver, ma aveva cominciato sempre più regolarmente a mettersi nei guoai: risse nei bar, scaramucce con la polizia. Aveva iniziato a perdere i suoi voli per tornare a Los Angeles dopo aver dormito troppo e, quando tornava a casa, si mostrava geloso e paranoico per quello che 'avevo combinato' mentre lui non c'era".

Era una relazione sempre più conflittuale e ad incidere era spesso l'umore del divo. Jennifer Grey lo lasciò dopo un episodio increscioso: Johnny Depp era partito senza fare più ritorno, tantomeno cercò di mettersi in contatto con lei.