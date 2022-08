Johnny Depp, incasso record coi suoi quadri: oltre 3 milioni e mezzo di euro

Johnny Depp fa notizia anche come pittore e incassa 3 milioni di sterline (circa 3,6 milioni di euro). Dopo la vittoria in tribunale contro l'ex moglie Amber Heard, che l'aveva accusato di maltrattamenti, la star ha appena venduto quattro serie di serigrafie in poche ore per una cifra esorbitante.

Depp, 59 anni, ha offerto tramite la galleria britannica Castle Fine Art, specializzata in personaggi del mondo del cinema e della musica, la sua collezione di opere intitolata "Friends and Heroes", che comprende ritratti di icone hollywoodiane e rock come il cantautore Bob Dylan, l'attrice Elizabeth Taylor, l'attore Al Pacino e il musicista dei Rolling Stones Keith Richards.

Complessivamente la star dei Pirati dei Caraibi ha venduto 780 ritratti in stile pop, tutte serigrafie con suoi interventi a mano. Le opere singole sono state vendute per 3.950 sterline e il portfolio di quattro immagini per 14.950 sterline.

Nella foto i quadri di Johnny Depp