Johnny Depp ubriaco e violento: il video trasmesso al processo contro Amber Heard

Prosegue il processo per diffamazione intentato da Johnny Depp contro Amber Heard che, a sua volta, lo accusa di violenza domestica. Prosegue il processo e quindi le udienze che non risparmiano dettagli raccapriccianti sul rapporto tra gli ex coniugi ora protagonisti di un video presentato contro l'attore e a difesa della controparte.

Johnny Depp nel video trasmesso in aula

Fino ad oggi Johnny Depp ha sempre respinto le accuse di abusi fisici da parte di Heard, assicurando di non aver mai picchiato nessuna donna e di non essere violento. Adesso però ecco arrivare sul banco delle prove un video in cui si vede l'attore, evidentemente in preda all'alcol, muoversi in cucina e sbattere violentemente le ante della credenza durante una discussione con la compagna. Versandosi del vino in un bicchiere, Depp si accorge di essere ripreso e sbatte il telefono per terra. Mentre la clip veniva trasmessa in aula, Amber Heard era in lacrime.

"È possibile che fossi ubriaco", è stato il commento dell'attore dopo aver visto il video: "Mi sono versato un grande bicchiere di vino. L'ho ritenuto necessario". Ma: "Non stavo cercando di intimidirla" ha assicurato parlando della ex moglie che aveva ripreso la scena: "Se fosse stata intimidita, perché mi avrebbe filmato? Se avesse avuto paura di morire come dice, perché non se ne sarebbe semplicemente andata?".

(Di seguito, il video trasmesso durante l'udienza)