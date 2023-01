La prima intervista di Jolanda Renga in tv: "Sentirmi dire sei brutta mi ha fatto male, una ferita aperta"

Per la prima volta in tv, Jolanda Renga - figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga - parla degli attacchi ricevuti sui social che l'hanno bersagliata per il suo aspetto fisico. Ospite sabato 21 gennaio a Verissimo, torna su quella vicenda che le ha provocato non poco dolore: "Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l'ho fatto perché ho pensato potesse essere uno strumento utile per dire le cose a cui tengo. Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi".

Jolanda racconta: "Un giorno ho visto un video che un ragazzo mi aveva dedicato per complimentarsi con me e per curiosità ho letto i commenti: mi hanno molto ferito e ho pianto per un'ora". Dopo alcune ore di sconforto, però, decide di rispondere agli hater con un video personale diventato poi virale, riscuotendo un grandissimo apprezzamento (a partire dai famosi genitori).

A proposito di quel video, Jolanda Renga racconta a Silvia Toffanin: "L'ho registrato di getto, senza chiedere consiglio ai miei genitori. Volevo fare qualcosa per me, ma anche per coloro che stavano vivendo una situazione simile alla mia". E conclude: "Ciò che mi ha reso davvero felice è stato conoscere le storie di ragazze e mamme che mi hanno ringraziato per quello che ho detto. È stata la vittoria più grande".