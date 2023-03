Jolanda Renga (innamoratissima) presenta il fidanzato: le prime foto social

"È una delle persone migliori che conosco" aveva confidato timidamente Jolanda Renga parlando del fidanzato nella sua prima intervista tv a Verissimo. Nulla di più aveva aggiunto la figlia 18enne di Francesco Renga e Ambra Angiolini a proposito del ragazzo che da qualche tempo fa battere il suo cuore. Nulla se non un evidente coinvolgimento espresso anche di recente nelle divertenti foto di Carnevale postate dalla sua mamma, con la coppia vestita esattamente come Ambra, appunto, e il cantante Francesco.

Oggi, però, Jolanda ha voluto dare un nome, oltre a un volto, alla persona che le sta accanto da qualche tempo: "Filippo" si legge a corredo della didascalia che mostra tre immagini rappresentative del sentimento per il ragazzo sorridente al suo fianco. Un cuore e l'eloquente promessa "per sempre" sono i dettagli che avvalorano l'autenticità dei loro sentimenti, raffigurati da due mani intrecciate sullo sfondo di Piazza di Spagna, da due sguardi che si incrociano, dal bacio di lui rivolto all'obiettivo fotografico. Poche le parole scritte da Jolanda, tante quelle lasciate nei commenti dai follower che dedicano a entrambi l'augurio di restare sempre così, belli e innamorati come in questi momenti così speciali.

Il video social di Jolanda Renga

Jolanda Renga è stata al centro delle cronache per un bellissimo video social con cui ha replicato agli attacchi subiti dagli haters. "Quel giorno mi sono svegliata e ho visto su Tiktok un video di un ragazzo in cui mi paragonava a mamma e papà. Nei commenti ho letto cose e ho pianto per un'ora" ha ricordato commossa ospite di Silvia Toffanin: "Ho fatto il video di getto e l'ho pubblicato, senza chiedere un parere a nessuno e senza aspettativa. Dopo un quarto d'ora il mio telefono era inondato di notifiche, ringrazio chi mi ha ascoltato. Ma il fatto che qualcuno mi scrive "in realtà sei bella" mi rincuora fino a un certo punto: non è un problema così grande in verità. Quello che mi ha fatto davvero bene è che mi hanno scritto tante donne, ringraziandomi per le cose che avevo detto. Questa è la vittoria più grande. Se ho aiutato anche solo una ragazza ho vinto".