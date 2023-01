Jolanda Renga fidanzata, la confidenza in tv: "Lui è una delle persone migliori che conosco"

Prima volta in tv per Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La 19enne, di recente al centro delle cronache per un bellissimo video social con cui ha replicato agli attacchi subiti dagli haters, si è racccontata nel salotto di Verissimo oggi 22 gennaio 2023 e a Silvia Toffanin ha parlato di sé con una grazia che ha messo in luce tutta la sua dolcezza. Il rapporto con i genitori e con il fratello più piccolo Leonardo, i suoi progetti futuri, i sogni e anche la sua vita privata, da qualche tempo condivisa con un fidanzato, sono stati gli argomenti dell'intervista dove non è mancato un ampio racconto dettagliato sui commenti negativi che attraverso i social l'hanno ferita, spingendola poi a replicare con il noto videomessaggio.

"Quel giorno mi sono svegliata e ho visto su Tiktok un video di un ragazzo in cui mi paragonava a mamma e papà. Nei commenti ho letto cose e ho pianto per un'ora" ha ricordato commossa: "Poi ho preso il treno, sono andata da papà, ero giù, mi chiedevo come fare... Era una ferita che avevo già quella che mi dicevano di essere più brutta di mamma, altrimenti mi sarebbe scivolata addosso". Registrare quel video è stato un gesto quasi automatico: "Ho fatto il video di getto e l'ho pubblicato, senza chiedere un parere a nessuno e senza aspettativa" ha raccontato Jolanda: "Dopo un quarto d'ora il mio telefono era inondato di notifiche, ringrazio chi mi ha ascoltato. Ma il fatto che qualcuno mi scrive "in realtà sei bella" mi rincuora fino a un certo punto: non è un problema così grande in verità. Quello che mi ha fatto davvero bene è che mi hanno scritto tante donne, ringraziandomi per le cose che avevo detto. Questa è la vittoria più grande. Se ho aiutato anche solo una ragazza ho vinto".

Jolanda Renga fidanzata

Da qualche tempo Jolanda Renga ha un fidanzato: "È arrivato da pochissimo, come tutte le cose belle. Quando non lo cercavo è arrivato. Per me è perfetto, una delle persone migliori che conosco. Stare vicino a me non è sempre facile, lui non ha mai esitato" ha detto del ragazzo poco più grande di lei.

Quanto ai progetti futuri subito dopo la maturità, Jolanda ha spiegato che le piacerebbe scrivere un libro: "Scrivere mi piace da sempre, anche a scuola mi piacciono i temi. Mi piacerebbe diventasse il mio progetto di vita. Il mondo dei miei? Non è che non mi piaccia", ha ammesso, "Quello di mamma lo vedo lontano, perché sono troppo timida e forse non riuscirei a calarmi in determinati ruoli. Cantare invece mi è sempre piaciuto e sto studiando un'ora a settimana. Ma sarebbe un rischio per me tentare questa carriera" ha aggiunto riferendosi al padre Francesco, cantante di grande successo: "Ma non è detto che non lo farò".

Di seguito, l'intervista di Jolanda Renga a Verissimo