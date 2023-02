Jolanda Renga e il fidanzato vestiti da Ambra e Francesco: il commento dei genitori

Jolanda in versione "Non è la Rai" pronta a cantare "T'appartengo", mentre il fidanzato Filippo è tale e quale al Renga dei primi anni duemila. Per la festa di carnevale la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha avuto un'idea davvero divertente, "geniale" come commentano in tanti sui social.

A condividere le foto del travestimento di coppia è Ambra: "Carnevale 2023 a Venezia. 'Da cosa vi vestite?' chiedo incuriosita. 'Da te e papà' risponde lei". Il risultato è straordinariamente realistico, grazie anche al talento di Lorenzo Delia che ha realizzato entrambi i costumi (come fa sapere sempre Ambra nel post).

"Però nessuno ci ha scambiato per quelli originali" ha commentato ironica Jolanda Renga, 19 anni. La risposta dei genitori - separati da anni ma ancora legati da un profondo affetto e sempre presenti e uniti per i due figli - non si è fatta attendere. "Ci mancherebbe pure" scrive Renga, mentre Ambra ci scherza su: "Perché siete molto meglio".

Le foto pubblicate da Ambra Angiolini