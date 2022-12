Jolanda risponde a chi la chiama brutta: il commento di papà Francesco Renga è dolcissimo

"Ciao, sono la figlia brutta", con queste parole Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e il cantante Francesco, ha iniziato il video, che in poche ore è diventato virale, e nel quale risponde a chi l'ha chiamata brutta o non bella come i genitori.

Una risposta più che esemplare agli haters, detti anche leoni da tastiera, che nascosti dietro agli schermi danno giudizi, commentano senza pensare che quelle parole in una ragazza di soli 18 anni possono fare male, molto male. Ma Jolanda per loro ha speso pochi attimi e ha mostrato sempre un sorriso dolcissimo: lei si è focalizzata sul chiedere scusa a se stessa per essere rimasta male leggendo quei commenti, di aver dato retta ai giudizi di persone lontane da lei.

"Il mio sogno - ha spiegato Jolanda - per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio nella vita è fare cose che contano. Mi piacerebbe migliorare il mondo, quindi sono felice di me stessa perché ogni giorno cerco di fare qualcosa, dando il massimo".

Poi si è rivolta a chi si sente come lei: "Io vorrei dire a tutti quelli che si sentono come me che, finché avranno cura e rispetto di se stessi e degli altri, brilleranno sempre di una lue diversa. Le persone gentili sono belle per davvero. Non permettete agli altri di cambiare questa parte speciale e unica di voi, anzi rendetela un punto di forza".

Il commento di Francesco Renga al video della figlia

Il video è diventato virale e in molti hanno risposto alla 18enne, tra di loro c'è anche il suo papà. Ha lasciato una riflessione breve ma di grande emozione, non ha voluto dare spazio a chi considera sua figlia non abbastanza bella, ed è giusto così. Le parole scelte vanno ad esaltare la sua bambina, che ormai è una ragazza: "Ogni giorno che ti guardo vivere, ogni cosa che dici, ogni gesto che fai… Tutto della tua vita mi restituisce il senso stesso dell’Esistenza".