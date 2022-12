Il video di Jolanda Renga, figlia di Ambra, è commovente: "Dite che sono brutta da sempre, me lo dico anche io"

È un video toccante e sincero l'ultimo postato da Jolana Renga, figlia di Ambra Angiolini e del cantante Francesco. Un video che racconta tutta la fatica dei "figli di", coloro i quali si ritrovano ad avere genitori famosi e vivono sin da piccoli col costante paragone, anche il più superficiale, nei confronti dei loro genitori. "Ciao, sono Jolanda, la figlia brutta - esordisce non a caso la 18enne su TikTok, in una clip in cui decide finalmente di rispondere alle tante cattiverie che le sono arrivate in merito al suo aspetto fisico - 'Sei brutta' è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola e mi vedo allo specchio, da quando mi vedo nelle foto. 'Sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte, tutto brutto". Parole che sono preambolo di un invito a guardarsi nel cuore, per cercare la propria unicità, e non certo nel volto.

"Devo dire che all'inizio ci sono rimasta male, molto male, quindi oggi, al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa", prosegue Jolanda, primogenita della celebre coppia, chiedendo così scusa a se stessa. "Scusa perché ho dato importanza alle parole di queste persone. Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio nella vita è fare cose che contano. Mi piacerebbe migliorare il mondo, quindi sono felice di me stessa perché ogni giorno cerco di fare qualcosa, dando il massimo. Ho sempre pensato che le cose più importanti sono quelle che non si possono vedere, quindi tengo molto di più alla mia anima anziché alla mia faccia, perché non resterà per sempre, invece il mio cuore e la mia anima sì e dovranno restare belli e puliti".

C'è enorme consapevolezza nelle parole di Jolanda, classe 2004 e sorella maggiore di Leonardo, nato invece nel 2006. "Penso - continua - che se la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta, allora posso stare tranquilla. Di certo non si può dire di me che sono cattiva o egoista. Io vorrei dire a tutti quelli che si sentono come me che, finché avranno cura e rispetto di se stessi e degli altri, brilleranno sempre di una lue diversa. Le persone gentili sono belle per davvero. Non permettete agli altri di cambiare questa parte speciale e unica di voi, anzi rendetela un punto di forza".

Quando Jolanda difese la mamma da Massimiliano Allegri

Una maturità, quella della neo 18enne, che era parsa evidente già mesi fa, quando aveva deciso di schierarsi in difesa della mamma, vittima all'epoca del fuoco incrociato dei pettegolezzi a seguito dell'addio a Massimiliano Allegri. Quando lo scorso ottobre la rottura tra Ambra e Allegri è diventata pubblica, infatti, Jolanda si era lasciata andare a uno sfogo social in cui rivelava anche le cause dell'addio: un tradimento da parte dell'allenatore.

Non solo, sempre in quei giorni, la ragazza aveva fermamente condannato la scelta di Striscia la notizia, tg satirico che aveva consegnato un Tapiro d'Oro alla mamma, noto cadeaux di sfottò ideato dalla trasmissione di Antonio Ricci. "È davvero necessario infierire? Perché venire a Milano? Perché non andare a Torino (dove è ora Allegri, ndr)? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?", aveva scritto tra le sue Stories Instagram. "E anche se questa persona, alla fine, si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?". Una lezione pubblica per tutti, proprio come quella tenuta oggi.