Ambra Angiolini orgogliosa della figlia Jolanda: "Quando penso di essere un disastro arrivano i tuoi occhi"

Jolanda Renga, 19 anni, ha scritto il suo primo romanzo. Il libro uscirà nelle librerie il 26 settembre e sua madre, Ambra Angiolini, non riesce a contenere la gioia. Su Instagram ha scritto un dolcissimo post per la figlia, con tanto di foto della scrittrice insieme al suo lavoro.

"E quando penso di essere un disastro arrivano i tuoi occhi e le tue mani… Sono orgogliosissima @jolandarenga "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia" è il tuo primo romanzo… Dal 26/09 in tutte le librerie", scrive con estremo entusiasmo la giudice di X-Factor. "Per tutti quelli che non scappano dalla realtà, dal proprio 'sentire tutto' e trasformano la vita vera in qualcosa di più speciale", aggiunge poi Angiolini.

Già la scorsa settimana in occasione dell'annuncio dell'uscita del libro i genitori di Jolanda le avevano dimostrato tutto il loro sostegno sui social: "Qualcosa nel modo che hai di esistere… Amore immenso … vola!", ha scritto mamma Ambra parafrasando il titolo del romanzo della figlia, mentre un semplice ma esaustivo "Amore Mio" è stato il pensiero di papà Francesco.