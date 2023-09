Jolanda Renga pubblica il suo primo libro, i commenti di mamma Ambra e papà Francesco conquistano tutti

Jolanda Renga ha annunciato sui social l'uscita del suo primo libro, "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia", un romanzo che sarà nelle librerie il prossimo 26 settembre ed è fonte di immensa gioia per lei, ma non solo. "Non vedo l'ora" ha scritto la figlia 19enne di Ambra Angiolini e Francesco Renga svelando la copertina del tomo che - ha fatto sapere in un precedente post - è "da sempre il mio sogno più grande e vederlo diventare realtà, dopo così tanto lavoro, mi riempie di sensazioni che non so descrivere a parole". Il traguardo così importante è stato salutato con grande curiosità dai follower e con immenso orgoglio dai suoi genitori che hanno commentato la notizia con pensieri pieni di amore per lei.

"Qualcosa nel modo che hai di esistere… Amore immenso … vola!", ha scritto mamma Ambra parafrasando il titolo del romanzo della figlia, mentre un semplice ma esaustivo "Amore Mio" è stato il pensiero di papà Francesco, destinatario come la ex moglie degli apprezzamenti dei fan per la bella svolta professionale della figlia. "Genitori meravigliosi creano ragazzi e ragazze stupendi", ha fatto sapere qualcuno; "Complimenti alla tua bravissima e bellissima figlia, con 2 genitori come voi non poteva che essere così", ha aggiunto qualcun altro unendosi a chi ha definito Jolanda come un "capolavoro".

Jolanda Renga è particolarmente amata sui social. Con una disarmante semplicità lo scorso dicembre pubblicò un video per replicare a chi aveva da ridire sul suo aspetto fisico: "Penso che se la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta, allora posso stare tranquilla. Di certo non si può dire di me che sono cattiva o egoista. Io vorrei dire a tutti quelli che si sentono come me che, finché avranno cura e rispetto di se stessi e degli altri, brilleranno sempre di una lue diversa. Le persone gentili sono belle per davvero. Non permettete agli altri di cambiare questa parte speciale e unica di voi, anzi rendetela un punto di forza" disse in un discorso che diventò subito virale, dimostrando una sensibilità che oggi torna nelle parole usate per anticipare l'uscita del suo libro. "Posso solo ringraziare i miei amici per questi video meravigliosi e per il loro sostegno, la mia famiglia che mi è stata accanto dal primo momento, oltre a tutti coloro che mi hanno aiutata e seguita in questo percorso dall'inizio e lo fanno ancora" ha scritto a corredo di una clip sul suo romanzo. "E poi grazie a chi avrà voglia di scoprire questa storia pagina dopo pagina: io ce l'ho messa tutta per regalarvi un po' di emozioni sincere, spero tanto di esserci riuscita", ha concluso, con Ambra che anche in questo caso ha avuto per lei parole dolcissime: "Sei la risposta, il mio punto esclamativo. Ti amo".