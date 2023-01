Jolanda Renga canta "Angelo" con papà Francesco, Ambra registra il video e si emoziona: la dedica

Jolanda Renga lo ha raccontato nella sua prima intervista televisiva a Verissimo: "Cantare mi è sempre piaciuto e sto studiando un'ora a settimana" ha confidato la figlia di Francesco e Ambra Angiolini a Silvia Toffanin, con una grazia e una semplicità così coinvolgenti da conquistare il pubblico di Canale 5. E la dimostrazione dei risultati ottenuti dallo studio che supporta il talento vocale ereditato da papà Francesco, sono stati registrati da mamma Ambra Angiolini in un video emozionante, girato a Brescia in occasione dell'evento Brescia Capitale della Cultura di cui lei è stata conduttrice.

Dal backstage del palco, l'attrice ha ripreso l'emozionante esibizione di Angelo cantata insieme dall'ex marito e dalla figlia 19enne. Un brano ricco di significato quello intonato dai due, scritto dal cantautore nel 2005 proprio per la nascita della sua primogenita, che gli valse la vittoria al Festival di Sanremo. Un momento importante per la famiglia Renga-Angiolini, sempre rimasta unitissima nonostante la separazione di Ambra e Francesco. E la commozione di vedere cantare così padre e figlia è stata dimostrata dall'attrice da un altro contenuto social che ha riportato la dedica "La vita intera non basterà ma ci proverò lo stesso. Grazie vita mia", sulla scena che ha ripreso l'abbraccio caloroso tra lei e la sua meravigliosa ragazza con cui poi ha improvvisato uno spassoso balletto dopo l'evento.

La prima intervista di Jolanda Renga

Jolanda Renga, di recente al centro delle cronache per un bellissimo video social con cui ha replicato agli attacchi subiti dagli haters, si è raccontata nel salotto di Verissimo nella puntata del 22 gennaio 2023. "L'ho registrato di getto, senza chiedere consiglio ai miei genitori. Volevo fare qualcosa per me, ma anche per coloro che stavano vivendo una situazione simile alla mia" ha confidato a Silvia Toffanin la figlia di Ambra e Francesco Renga con cui ha raccontato di avere un ottimo rapporto. "A mia mamma non piace che io dica che è la mia migliore amica, ma è la persona a cui confido tutto" ha detto, "Mi sento protetta da lei, non le ho mai detto una bugia perché non voglio avere segreti con lei". E sul suo papà: "Ci scontriamo perché abbiamo opinioni diverse e a volte non sappiamo qual è il modo più giusto per dimostrarci il bene che ci vogliamo" ha aggiunto parlando di Francesco Renga che, all'indomani del videomessaggio che ha fatto da monito a tanti, aveva riservato al suo "angelo" le parole più dolci: "Ogni giorno che ti guardo vivere, ogni cosa che dici, ogni gesto che fai… Tutto della tua vita mi restituisce il senso stesso dell’Esistenza".