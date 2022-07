Jovanotti va a baciare la moglie durante il concerto: il video

Che A te, brano sommo quando si tratta di dichiarazioni d'amore, fosse dedicato alla moglie Francesca Valiani, è cosa nota. Ma Jovanotti ha voluto ribadirlo nuovamente in occasione dell'ultima tappa del Jova Beach Party, quando è andato nel retropalco a baciare la sua storica compagna di vita, proprio mentre il concerto era in corso. Un momento che è stato immortalato dai presenti, tanto da diventare virale su TikTok con oltre mezzo milione di visualizzazioni.

Ventimila invece le persone che hanno messo like alla clip, in cui vediamo - guardando con molta attenzione al secondo 00.20 - l'artista toscano interrompere l'esibizione per andare a stampare un bacio sul viso della donna, mentre la musica continua a suonare. Davanti a loro, la felicità di Teresa, la figlia 23enne, che siede accanto a Francesca e che viene immortalata dai maxischermi (maxischermi che purtroppo tagliano proprio la mamma).

L'amore di Lorenzo e Francesca, 30 anni insieme (e un tradimento)

Una musica, quella di Lorenzo e Francesca, che suona ormai da circa trent'anni. Erano ancora adolescenti i due, quando si sono conosciuti a Cortona, città in provincia di Arezzo di cui sono originari entrambi, poi l'innamoramento nel 1994 e le nozze nel 2008. Insieme, hanno affrontato momenti meravigliosi ma anche complessi, come il tradimento di lei, superato con un mea culpa di lui ("Il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l'attenzione", ha dichiarato). E come la lotta della figlia Teresa contro il cancro, vinta solo l'anno scorso, che oggi è alle spalle.

Quando Francesca è stata respinta al concerto

Davanti a loro, invece, un'estate di concerti da vivere e dai quali, notiamo, stanno diventando virali molti siparietti: centinaia di migliaia le visualizzazioni collezionate dall'ormai famosissimo - ed esilarante - video in cui la stessa Francesca viene fermata per errore al momento di accedere al palco; altrettanto noto quello che invece immortala il primo matrimonio gay celebrato dal cantante 55enne in occasione dei suoi live. Live all'insegna della libertà e dell'amore, e di tutto quello che queste ultime due cose hanno in comune.

