Jovanotti beve caffè con burro: il (criticato) video tutorial della colazione

Continua senza sosta il percorso di riabilitazione per Lorenzo Jovanotti, che in conseguenza di un incidente in bici avvenuto a luglio a Santo Domingo si è rotto femore e clavicola. Il cantante, determinato a rimettersi in piedi il prima possibile, ha bisogno di energie e inizia dalla colazione.

Caffè con burro. Proprio così. Su TikTok Jovanotti ha condiviso un video tutorial della sua colazione: "Caffè, burro... Un pezzettino, anche due pezzettini. Burro nel caffè - spiega divertito - Oh, a me piace. Tutti i gusti sono gusti, disse quello che succhiava i calzini. Il caffè col burro fa bene, poi dà energia di prima mattina. Oggi se ne ha bisogno, altro giorno di fisio".

Non tutti i follower, ovviamente, apprezzano. Anzi, c'è chi commenta disgustato: "Ma si può?". E in tanti gli fanno notare: "Come cantante sei una bomba, ma come gusti lasci molto a desiderare".